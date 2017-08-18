На Запоріжжі розлючений батько кинувся на сина з ножем

У Бердянську під час розпиття спиртних напоїв батько спричинив ножове поранення синові. Крім цього, під час огляду місця події поліцейські виявили та вилучили наркотики.

О 17:30 в одному з сіл Бердянського району в ході розпиття спиртних напоїв між батьком та сином виникла сварка. В результаті 54-річний чоловік завдав удар ножем 31-річному родичу. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення районної лікарні.

Крім того, під час огляду місця події співробітники Бердянського відділу поліції виявили на прибудинковій ділянці декілька кущів нарковмісних рослин, а в підсобному приміщенні висушене листя конопель.

Вилучене направлено на дослідження на Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області