У Маріуполі легковик на блопості збив військовослужбовця

У Маріуполі легковик на блопості збив військовослужбовця

14:40 18.08.2017
У Маріуполі легковик на блопості збив військовослужбовця

У Маріуполі водій автомобілю «ВАЗ-21063» під час проїзду блокпосту у темну пору доби з ввімкненим світлом фар не помітила чоловіка, який йшов попереду.

Постраждалий госпіталізований до лікарні.

За попередніми даними, напередодні о 22 години 23-річна жінка за кермом автомобілю «ВАЗ-21063» зупинилась на блокпосту «Сартана – Талаківка» для перевірки документів.

Розпочавши рух з ввімкненим світлом фар, вона скоїла наїзд на військослужбовця Нацгвардії, який рухався попереду у попутному напрямку. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до медичного закладу.

Відомості за даними фактами внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області  

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.