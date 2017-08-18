У Маріуполі легковик на блопості збив військовослужбовця

У Маріуполі водій автомобілю «ВАЗ-21063» під час проїзду блокпосту у темну пору доби з ввімкненим світлом фар не помітила чоловіка, який йшов попереду.

Постраждалий госпіталізований до лікарні.

За попередніми даними, напередодні о 22 години 23-річна жінка за кермом автомобілю «ВАЗ-21063» зупинилась на блокпосту «Сартана – Талаківка» для перевірки документів.

Розпочавши рух з ввімкненим світлом фар, вона скоїла наїзд на військослужбовця Нацгвардії, який рухався попереду у попутному напрямку. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до медичного закладу.



Відомості за даними фактами внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області