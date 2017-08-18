На Харківщині поліцейські розкрили жорстоке вбивство через ревнощі

Після скоєння тяжкого злочину зловмисник залишив оселю та поїхав до друзів, де протягом тижня вживав алкоголь.

17 серпня до Ізюмського відділу поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його 43-річний товариш ймовірно вбив свою співмешканку.

До місця проживання 43-річного чоловіка, у селище Щасливе Ізюмського району, для перевірки виїхала слідчо-оперативна група. У будинку було виявлено тіло 40-річної жінки.

За висновками експертів, вона померла 10 серпня внаслідок численних тілесних ушкоджень та черепно-мозкової травми.



Під час оперативно-розшукових заходів зловмисника затримали в місті Ізюмі.

Як пояснив чоловік, під час розпиття алкоголю зі співмешканкою між ними виникла сварка через ревнощі. Він побив її та залишив у непритомному стані.

Слідчим Ізюмського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

