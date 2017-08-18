СБУ викрила на хабарах керівництво поліції аеропорту «Харків»

Співробітники Служби безпеки України спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарах керівництво та працівників відділення поліції у Міжнародному аеропорту «Харків».

Оперативники спецслужби встановили, що співробітники відділення поліції систематично вимагали та отримували хабарі від іноземних громадян, які організовували туристичні та бізнес тури в Україну. За винагороду поліцейські не здійснювали встановленого інструкціями поглибленого огляду речей іноземців та не оформлювали виявлені адміністративні правопорушення.

Правоохоронці задокументували протягом травня-серпня п’ять фактів отримання чотирма керівниками та співробітниками відділення хабарів на загальну суму тридцять тисяч гривень.

Співробітники СБ України затримали двох поліцейських у терміналі Міжнародного аеропорту "Харків" під час отримання чергової частини хабара.

Під час обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили майже сто тридцять тисяч доларів США та п’ятсот тисяч гривень.

Затриманим співробітникам поліції повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу ще двом фігурантам кримінального провадження.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ