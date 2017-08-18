На Луганщині на невідомому пристрої підірвався 13-річний хлопчик

У Станично-Луганському районі підірвався 13-річний підліток

Сьогодні надійшла інформація зі Станично-Луганського відділу поліції про те, що у с. Тепле на подвір’ї приватного будинку підірвався 13-річний підліток.

Наразі на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи. За попередньою інформацією, хлопчик приніс додому небезпечний предмет та, намагаючись його розібрати, підірвався.

Дитину госпіталізовано до обласної дитячої лікарні у м. Лисичанську (мінно-вибухова травма живота, ампутація верхніх кінцівок).

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області