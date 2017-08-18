Поліція з’ясовує обставини конфлікту та стрілянини на Закарпатті

Співробітники Ужгородського районного відділення поліції встановлюють всі обставини конфлікту в селі Коритняни.

Близько 13-ї години в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину в селі Коритняни Ужгородського району. На місце події прибула слідчо-оперативна група та дільничні офіцери поліції.

Правоохоронці встановили, що конфлікт із застосуванням травматичної зброї стався біля складських приміщень в Коритнянах, які належать приватному підприємцю з села Холмок.

Причиною цього стало непорозуміння, яке виникло через фінансовеі питання. На підприємство приїхав 60-річний мешканець Ужгорода, який хотів забрати вантажний автомобіль, що зберігався на стоянці складу, як застава для повернення боргу. Після відмови власника приміщення віддати транспортний засіб, ужгородець вихопив травматичний пістолет і спершу вистрілив у повітря, а далі в груди своєму опоненту.

Гумова кулька травмувала чоловіку грудну клітку. Поранений перебуває в лікарні. Пістолет травматичної дії «SAFARI», який був офіційно зареєстрований, вилучено й направлено на експертизу.

Поліція Ужгородського району розпочала за фактом стрілянини в Коритнянах розслідування.

Обставини конфлікту між двома чоловіками з’ясовують слідчі.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області