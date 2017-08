На Прикарпатті СБУ виявила шахраїв, що підробляли документи для перетину кордону

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність групи мешканців Івано-Франківської і Закарпатської областей, які виготовляли підроблені ID-картки для перетину кордону для осіб, яким заборонено в’їзд за біометричними паспортами.

Зловмисники формували для замовників пакет підроблених документів про нібито проживання в 30-кілометровій прикордонній зоні на чужі прізвища. На підставі них виробляли ID-картки учасників малого прикордонного руху – міжурядової угоди, що дає мешканцям можливість вільного перетину кордону без перевірки відбитків пальців.

Такі послуги користувалися попитом серед осіб, які втратили право на в’їзд у країни ЄС через перевищення терміну перебування або працевлаштування без візи, котра давала б таке право. Окрім того, зловмисники виготовляли ID-картку з тим же фото, але вже на ім’я громадянина однієї з країн ЄС, що давало право власнику пересуватися всередині Євросоюзу в обхід дев’яностоденного терміну, обумовленого безвізовим режимом. Набір карток зловмисники оцінювали в півтори тисячі євро.

Одного з учасників групи правоохоронці затримали при передачі замовнику готового пакету документів неподалік залізничного вокзалу в Івано-Франківську. У 26-річного місцевого жителя вилучено тридцять дев’ять тисяч гривень – другу частину суми, яку він отримав за підроблені ID-картки. При обшуку виявлено також ID-картку на його власне ім’я та підготовані картки для інших замовників.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Готується повідомлення про підозру затриманому та іншим учасникам групи.

Тривають невідкладні слідчі дії.

