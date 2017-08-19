У Дніпрі автомобіль з неадекватом за кермом зніс ворота підприємства
У Дніпрі автомобіль з неадекватом за кермом зніс ворота підприємства
Патрульні затримали водія з ознаками наркотичного сп’яніння, який увірвався на авто на територію заводу.
Близько 13-ї години спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на територію заводу, що розташований по вулиці Любарського, увірвався автомобіль ВАЗ 2106, яким керував водій у неадекватному стані.
Патрульний екіпаж одразу прибув за вказаною адресою і виявив там авто з водієм. Чоловік мав ознаки наркотичного сп’яніння. Проходити медогляд чоловік відмовився.
Під час поверхневої перевірки поліцейські знайшли у нього сліп-пакет з речовиною рослинного походження та шприц із прозорою речовиною, схожою на наркотичну.
На водія охоронці порядку склали протокол за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та доставили до Амур-Нижньодніпровського відділку поліції. Авто евакуювали для зберігання на штрафмайданчик.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра