У Дніпрі автомобіль з неадекватом за кермом зніс ворота підприємства

Патрульні затримали водія з ознаками наркотичного сп’яніння, який увірвався на авто на територію заводу.

Близько 13-ї години спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на територію заводу, що розташований по вулиці Любарського, увірвався автомобіль ВАЗ 2106, яким керував водій у неадекватному стані.

Патрульний екіпаж одразу прибув за вказаною адресою і виявив там авто з водієм. Чоловік мав ознаки наркотичного сп’яніння. Проходити медогляд чоловік відмовився.

Під час поверхневої перевірки поліцейські знайшли у нього сліп-пакет з речовиною рослинного походження та шприц із прозорою речовиною, схожою на наркотичну.