На Львівщині нетверезий водій за кермом на смерть збив пішохода

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 21:20 на вулиці Коваліва у місті Борислав.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Волга», 38-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на пішохода, 54-річного жителя Борислава.

Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області