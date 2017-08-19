На Львівщині нетверезий водій за кермом на смерть збив пішохода
На Львівщині нетверезий водій за кермом на смерть збив пішохода
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 21:20 на вулиці Коваліва у місті Борислав.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Волга», 38-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на пішохода, 54-річного жителя Борислава.
Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці події.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області