На Львівщині нетверезий водій за кермом на смерть збив пішохода

На Львівщині нетверезий водій за кермом на смерть збив пішохода

23:00 19.08.2017
На Львівщині нетверезий водій за кермом на смерть збив пішохода

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 21:20 на вулиці Коваліва у місті Борислав.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Волга», 38-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на пішохода, 54-річного жителя Борислава.

Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.