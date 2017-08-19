Поліція Донеччини встановлює обставини отруєння 14-річної дівчини

Вранці дитина поскаржилась матері на біль у животі, а потім втратила свідомість.

Жінка викликала швидку і дівчинку негайно було госпіталізовано до місцевої лікарні, де медики поставили діагноз: «Гостре отруєння невідомою речовиною». За даним фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження.

До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від старшої медсестри дитячого відділення міської лікарні м. Селидове про те, що бригадою ШМД до них була доставлена 14-річна дівчинка із гострим отруєнням.



Прибувши до лікарні, правоохоронці поспілкувались із матір’ю неповнолітньої, яка розповіла, що прокинувшись вранці її донька поскаржилась на погане самопочуття та біль у животі.

Жінка сама медпрацівник і спочатку намагалася надати доньці першу допомогу, але коли дівчина втратила свідомість, мати викликала швидку. Дитину було одразу ж госпіталізовано до лікарні, де медики надали їй кваліфіковану допомогу. На даний час стан дівчини задовільний.



Відомості за даними фактами внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 166 «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування», яке карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.



Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

