У Львові рецидивіст-безхатченко жорстоко пограбував жінку

У Залізничний відділ поліції за допомогою звернулася 51-річна львів’янка. Жінка повідомила, що на одній з вулиць міста зловмисник, застосувавши силу, відібрав у неї гаманець з грошима в сумі 170 гривень, пакет з продуктами харчування та ключі від квартири.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 32-річний чоловік без постійного місця проживання.

Наразі поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області