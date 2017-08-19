У Дніпрі пасажир з ножем напав на водія маршрутного таксі

У Дніпрі пасажир з ножем напав на водія маршрутного таксі

11:02 19.08.2017
У Дніпрі пасажир з ножем напав на водія маршрутного таксі

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2  здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому відносно дніпровця, який поранив водія маршрутного таксі (ч.4 ст.296 КК України).

Так, пасажир, знаходячись напідпитку та виражаючись нецензурною лайкою, намагався сісти у маршрутне таксі та скористатися пільговим проїздом. На зауваження та прохання покинути салон автомобілю, останній дістав ніж та вдарив ним водія, спричинивши йому колото-різаного поранення надпліччя.

Після цього люди, які перебували у маршрутному таксі, виштовхали агресивного чоловіка на вулицю, відібравши у нього ніж, та викликали правоохоронців.

Наразі чоловіка затримано у порядку ст.208 КПК України; вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.