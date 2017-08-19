У Броварах поліція розкрила безжальне вбивство безхатченка

За підозрою у його вбивстві затримано 27-річного молодика. Обидва не мали постійного місця проживання і з 2016 року мешкали у лісосмузі, в облаштованій землянці.

Вигулюючи собаку в лісосмузі, броварчанин виявив бездиханне тіло невідомого чоловіка з ознаками насильницької смерті. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та судмедексперт. Правоохоронці встановили особу потерпілого. Ним виявився 43-річний безхатько, уродженець Вінницької області. Згідно судово-медичної експертизи чоловік помер від колото-різаної рани шиї.

Поліцейські провели ряд оперативно-розшукових заходів і в результаті затримали підозрюваного у скоєнні вбивства - 27-річного безхатька, уродженця Закарпатської області. Він зізнався у скоєному і розповів, що напередодні трагедії із загиблим розпивали спиртне. Раптово виниклий конфлікт переріс у бійку. Розлючений молодик схопив ніж та наніс своєму товаришу численні удари по тілу, після чого втік.

На даний час вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області