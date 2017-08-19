На Черкащині 11-річний школяр застрелився з пневматичної рушниці

На Черкащині 11-річний школяр застрелився з пневматичної рушниці

22:00 19.08.2017
На Черкащині 11-річний школяр застрелився з пневматичної рушниці

Трагедія сталася в селі Подібна Маньківського району. За даним фактом слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Про трагедію до поліції зателефонували медики швидкої допомоги. Правоохоронці встановили, що батько 11-річного жителя села Подібне Маньківського району декілька днів тому придбав собі пневматичну рушницю та привіз її додому. В день трагедії поїхав на роботу, а вдома залишилися дружина з двома дітьми.

За словами старшого сина, брат був у цій самій кімнаті один, де і знаходилась зброя. Домочадці почули постріл, коли зайшли до кімнати, виявили хлопчика з пораненням в область обличчя та відразу викликали швидку. Через дві години хлопець помер від отриманих травм в реанімації.

За даним фактом Маньківським віддленням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Вбивство) Кримінального кодексу України.

За попередньою версією причини загибелі школяра – необережне поводження з пневматичною зброєю.

На даний час проводиться перевірка та призначено ряд експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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