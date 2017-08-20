У Хмельницькому патрульні затримали жорстокого вуличного грабіжника

У Хмельницькому патрульні затримали жорстокого вуличного грабіжника

09:00 20.08.2017
У Хмельницькому патрульні затримали жорстокого вуличного грабіжника

Близько 02-ї години ночі, на службу 102 зателефонувала жінка та повідомила, що її знайомий наніс їй тілесні ушкодження та забрав у неї сумку

Прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що 31-річна громадянка та 44-річний місцевий житель відпочивали в одному із закладів харчування та у них виник конфлікт, внаслідок якого останній наніс заявниці тілесні ушкодження.

Поліціянти обстежили прилеглу територію та неподалік виявили сплячого чоловіка, який за описом був схожий на нападника. Від нього відчувався різкий запах алкоголю.

Громадянина затримали, на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка наразі займається даною справою.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Хмельницького

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