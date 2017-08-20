У Маріуполі працівницю засуджено за привласнення коштів

Прокурором у суді доведено, що працівниця одного з професійних ліцеїв Маріуполя, перебуваючи на посаді завідуючої господарством у період 2011-2015 років, зловживаючи своїм службовим становищем, за домовленістю із директором, працевлаштувала до ліцею своїх племінників та в подальшому привласнювала нараховану їм заробітну плату, оскільки останні мешкають за кордоном та фактично в ліцеї ніколи не працювали.

Вироком Іллічівського районного суду м. Маріуполя 65-річну жінку визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України, та засуджено до умовного покарання.

Однак прокуратура Донецької області із таким вироком не погодилась та подала апеляційну скаргу.

Апеляційний суд Донецької області, врахувавши всі доводи прокурора, скасував вирок суду першої інстанції.

Таким чином, за принципової та послідовної позиції прокуратури, посадову особу засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік 6 місяців.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області