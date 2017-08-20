На Львівщині СБУ викрила злодіїв, які підробляли документи для отримання віз

На Львівщині СБУ викрила злодіїв, які підробляли документи для отримання віз

23:00 20.08.2017
На Львівщині СБУ викрила злодіїв, які підробляли документи для отримання віз

Групу ділків, які налагодили на Львівщині виготовлення підроблених документів, викрила Служба безпеки України спільно з поліцією.

Зловмисники на замовлення підробляли виписки з банківських рахунків, довідки про доходи, офіційні документи міграційної служби тощо. У подальшому підробки подавались зацікавленим особам в іноземні дипломатичні установи для оформлення робочих віз.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили касовий штамп однієї з банківських установ, печатки юридичних та фізичних осіб, штампи міграційної служби, комп’ютерну техніку, бланки запрошень з однієї з країн Європи для надання дозволу на працевлаштування за кордоном.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України викрила протиправну діяльність групи мешканців Івано-Франківської і Закарпатської областей, які виготовляли підроблені ID-картки для перетину кордону для осіб, яким заборонено в’їзд за біометричними паспортами.

За матеріалами прес-центру СБУ

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