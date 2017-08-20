На Львівщині СБУ викрила злодіїв, які підробляли документи для отримання віз
На Львівщині СБУ викрила злодіїв, які підробляли документи для отримання віз
Групу ділків, які налагодили на Львівщині виготовлення підроблених документів, викрила Служба безпеки України спільно з поліцією.
Зловмисники на замовлення підробляли виписки з банківських рахунків, довідки про доходи, офіційні документи міграційної служби тощо. У подальшому підробки подавались зацікавленим особам в іноземні дипломатичні установи для оформлення робочих віз.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили касовий штамп однієї з банківських установ, печатки юридичних та фізичних осіб, штампи міграційної служби, комп’ютерну техніку, бланки запрошень з однієї з країн Європи для надання дозволу на працевлаштування за кордоном.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України викрила протиправну діяльність групи мешканців Івано-Франківської і Закарпатської областей, які виготовляли підроблені ID-картки для перетину кордону для осіб, яким заборонено в’їзд за біометричними паспортами.
За матеріалами прес-центру СБУ