У Кропивницькому вислухав вирок суду серійний вуличний грабіжник

У Кропивницькому вислухав вирок суду серійний вуличний грабіжник

11:02 20.08.2017
У Кропивницькому вислухав вирок суду серійний вуличний грабіжник
За державного обвинувачення Кіровоградської місцевої прокуратури до 7 років 6 місяців позбавлення волі засуджено 30-річного чоловіка, який грабував перехожих у м. Кропивницькому.
Державним обвинувачем у ході судових слухань доведено причетність обвинуваченого до 11 розбійних нападів та грабежів. Потерпілими від злочинів були чоловіки, на яких він нападав на вулиці та відбирав наявні матеріальні цінності та грошові кошти. 
Вироком Кіровського районного суду м. Кропивницького його визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.186 (грабіж) та ч.2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
Додамо, що раніше зловмисник вже притягувався до відповідальності за подібні злочини.
За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградської області
Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.