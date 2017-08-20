У Кропивницькому вислухав вирок суду серійний вуличний грабіжник

За державного обвинувачення Кіровоградської місцевої прокуратури до 7 років 6 місяців позбавлення волі засуджено 30-річного чоловіка, який грабував перехожих у м. Кропивницькому.

Державним обвинувачем у ході судових слухань доведено причетність обвинуваченого до 11 розбійних нападів та грабежів. Потерпілими від злочинів були чоловіки, на яких він нападав на вулиці та відбирав наявні матеріальні цінності та грошові кошти.

Вироком Кіровського районного суду м. Кропивницького його визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.186 (грабіж) та ч.2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додамо, що раніше зловмисник вже притягувався до відповідальності за подібні злочини.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградської області