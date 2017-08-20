На Донеччині молодик безжально забив людину на смерть

21 - річний мешканець с. Никифорівка Бахмутського району під час сварки вирішив «виховати» односельчанина та наніс йому тяжкі тілесні ушкодження не сумісні з життям.

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Вчора до поліції надійшло повідомлення від працівників швидкої допомоги про те, що ними при виїзді за викликом констатована смерть чоловіка 1975 року народження в с. Никифорівка. На його тілі були сліди побиття.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка приступила до встановлення обставин події.

Поліцейські з’ясували, що травми потерпілий отримав неподалік від селища, біля місцевого водоймища. Чоловік ввечері пішов до ставка та під час відпочинку по конфліктував з 21 - річним односельчанином. Молодик вирішив «виховати» свого опонента та почав бити потерпілого.

Декількох ударів було достатньо для того, щоб не тільки «заспокоїти», але й пошкодити внутрішні органи. Після побиття потерпілий самотужки дістався додому, та не повідомивши своїм родичами про погане самопочуття від тяжких тілесних ушкоджень вранці помер.



Правоохоронці встановили винуватця події та зараз з ним працюють слідчі.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

