У Запоріжжі суд заарештував жінку за підозрою у навмисному вбивстві

До Заводського відділення поліції ДВП ГУНП в Запорізькій області 09.08.2017 надійшло повідомлення про те, що у сусідній квартирі по вул. Вроцлавській у м. Запоріжжі після спільного вживання спиртних напоїв жінка спричинила ножем тілесні ушкодження своєму знайомому.

Наразі установлено, що вночі 09.08.2017 громадянка П., 1974 р.н., нанесла два удари ножем у верхню частину тулубу мешканцю Запоріжжя, від чого останній помер на місці події.

Того ж дня відкрито кримінальне провадження за вказаним фактом, зловмисницю затримано у порядку ст. 208 КПК України, а також повідомлено їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

На даний час за принципової позиції прокурора, відносно підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області