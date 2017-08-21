На Херсонщині автомобіль поліції врізався у карету швидкої, є постраждалі

На Херсонщині автомобіль поліції врізався у карету швидкої, є постраждалі

06:45 21.08.2017
На Херсонщині автомобіль поліції врізався у карету швидкої, є постраждалі

Минулого уікенду, близько 20:30, в чергову частину Скадовського відділення поліції надійшло повідомлення, що на одному з перехресть міста зіткнулися автомобілі патрульної поліції та «швидкої допомоги». На місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група.

На місці пригоди поліцейські попередньо встановили, що обидва автомобілі рухалися у Скадовську, по вул. Гагаріна, в одному напрямку – «швидка допомога» попереду, а патрульні поліцейські з м.Дніпро, які перебувають у відрядженні на час курортного сезону, позаду. Зі слів свідків, автомобіль служби «103» рухався без маячків, а патрульна «Тойота Пріус», увімкнувши звуковий сигнал і маячки, почала випередження «швидкої». (Відповідно до п.3.2 Правил дорожнього руху України, «у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу. Якщо на такому транспортному засобі увімкнено проблискові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, водії інших транспортних засобів зобов'язані зупинитися біля правого краю проїзної частини).

На перехресті з вул. Балтазарівською водій «швидкої допомоги» почав здійснювати поворот ліворуч і автомобіль поліції здійснив з ним зіткнення. В результаті ДТП водій «швидкої» та фельдшер отримали легкі тілесні ушкодження. Патрульні поліцейські не постраждали.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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