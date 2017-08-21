Кривавий підріз Харкові - думав не вдарить, а вона вдарила

До чергової частини Шевченківського відділу поліції звернувся 30-річний мешканець Харкова.

Він розповів, що кілька дінв тому за місцем мешкання маловідома жінка нанесла йому тілесні ушкодження, після чого він був доставлений до Харківської обласної клінічної лікарні.



Встановлено, що чоловік спільно зі своєю 41-річною знайомою за місцем свого мешкання розпивали спиртні напої. На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин між ними виникла сварка, в ході якої чоловік спровокував жінку, що вона не зможе вдарити його ножем.

Вона взяла зі столу кухонний ніж та нанесла тілесні ушкодження.



Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

