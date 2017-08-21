У Харкові крихітна дитина впала на ніж

Працівники харківської поліції встановлюють обставини події з неповнолітньою дитиною.

За попередніми даними, 2-річний хлопчик впав на ніж, який знаходився у кімнаті.

Днями бригадою швидкої медичної допомоги з місця мешкання з вулиці Ферганській до відділення реанімації Харківської обласної дитячої клінічної лікарні № 1 у тяжкому стані госпіталізований малолітній мешканець м. Харкова з колото-різаною раною грудної клітини.



Попередньо працівниками Немишлянського ВП встановлено, що того дня батько придбав іграшку дитині, намагався її розпакувати за допомогою ножа. На хвилину відволікся, а дитина в той час впала на ніж, який лежав на дивані.



Перевірка обставин триває.

Факт події внесений до Журналу єдиного обліку правопорушень.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

