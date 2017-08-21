У Харкові крихітна дитина впала на ніж

У Харкові крихітна дитина впала на ніж

08:20 21.08.2017
У Харкові крихітна дитина впала на ніж

Працівники харківської поліції встановлюють обставини події з неповнолітньою дитиною.

За попередніми даними, 2-річний хлопчик впав на ніж, який знаходився у кімнаті.

Днями бригадою швидкої медичної допомоги з місця мешкання з вулиці Ферганській до відділення реанімації Харківської обласної дитячої клінічної лікарні № 1 у тяжкому стані госпіталізований малолітній мешканець м. Харкова з колото-різаною раною грудної клітини.

Попередньо працівниками Немишлянського ВП встановлено, що того дня батько придбав іграшку дитині, намагався її розпакувати за допомогою ножа. На хвилину відволікся, а дитина в той час впала на ніж, який лежав на дивані.

Перевірка обставин триває.

Факт події внесений до Журналу єдиного обліку правопорушень.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.