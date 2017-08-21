На Харківщині чоловік застрелив сина своєї співмешканки, - поліція

Працівники поліції Харківщини встановлюють обставини вбивства.

До Краснокутського відділу поліції надійшло повідомлення, що на території домоволодіння за місцем мешкання в селищі Слобідка 55-річний чоловік після сварки з 34-річним сином співмешканки застрелив його з власної мисливської гладкоствольної рушниці.



Встановлено, що після спільного розпивання спиртних напоїв в ході сварки на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин син співмешканки схопив сокиру та намагався нею нанести удар опоненту. Чоловік з власної рушниці здійснив постріл в бік молодика, чим спричинив поранення, несумісне з життям.



Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПКУ, утримується в ізоляторі тимчасового тримання.



Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

