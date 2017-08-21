СБУ виявила чималу схованку боєприпасів у київському Гідропарку
СБУ виявила чималу схованку боєприпасів у київському Гідропарку
Співробітники Служби безпеки України виявили у київському «Гідропарку» схованку з великою кількістю боєприпасів.
Правоохоронці вилучили зі схрону, облаштованого у пішохідній зоні популярного місяця відпочинку, десять тротилових шашок, закамуфльованих під господарське мило, велику кількість набоїв та боєприпасів різного калібру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
За матеріалами прес-центру СБУ