У Харкові троє злочинців засуджені за катування та пограбування пенсіонера

Червонозаводський районний суд м. Харкова визнав винним трьох харків'ян (1990, 1996 та 1988 р.н.) у розбійному нападі на пенсіонера за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 187 КК України).

За інформацією начальника управління прокуратури області Тетяни Сотнікової, зловмисників покарано від 7,5 до 8,5 років позбавлення волі.

Наприкінці грудня 2015 року двоє друзів завітали у гості до товариша, який орендував кімнату поблизу цирку в квартирі самотнього 68-річного пенсіонера. Молодики влаштували на кухні гулянку, а господар пішов спати.

Вночі, квартирант разом зі своїми друзями вирішили пограбувати дідуся. Вони пробралися у його кімнату, зв'язали старенькому руки та, щоб дідусь їх не побачив і не міг впізнати, накинули йому на голову рушник.

Тримаючи свою жертву, зловмисники по черзі били господаря та вимагали сказати де знаходиться його пенсійна банк івська картка і повідомити пін-код від неї.

Розбійники забрали картку, 300 грн., мобільний телефон та побутову техніку.

На ранок, коли дідусь отямився, йому вдалося встати з ліжка та покликати на допомогу сусідів, які і викликали йому швидку медичну допомогу та правоохоронців.

Двоє зловмисників раніше судимі за корисливі злочини.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області