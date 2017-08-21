На Черкащині правоохоронця підозрюють у кришуванні наркобізнесу

Cлідчим відділом прокуратури Черкаської області ще одному працівнику поліції - оперативно уповноваженому сектору кримінальної поліції одного з територіальних відділень поліції області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Слідством установлено, що правоохоронець за попередньою змовою із заступником начальника відділення поліції систематично, упродовж минулого та поточного років вимагали та отримали неправомірну вигоду від мешканців Жашківського району на загальну суму понад 60 тис. грн. за здійснення ними безперешкодної діяльності, пов'язаної з незаконним виготовленням й розповсюдженням на території області наркотичних засобів і психотропних речовин та непритягнення їх до кримінальної відповідальності.

Крім того, зазначеним працівником поліції у поточному році від вказаних громадян отримано неправомірну вигоду у сумі 13 тис. грн. за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за фактом виявлення незаконного посіву останніми рослин коноплі за місцем проживання з метою їх подальшого збуту на території області.

Нагадаємо, також слідчим відділом прокуратури Черкаської області повідомлено про підозру заступнику начальника одного з територіальних відділень поліції Черкаської області за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.На цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, вирішуються питання про відсторонення підозрюваного від посади та обрання запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області