Прокуратура Київщини повідомила про підозру затриманому за вбивство

Установлено, що двоє чоловіків перебували в лісосмузі в Броварському районі, під час спільного вживання алкогольних напоїв, на грунті тривалих неприязних відносин між чоловіками виникла сварка, під час якої 27-річний зловмисник ножем наніс тіслесні ушкодження своєму товаришу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці вчинення злочину.

За процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років.

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі місцевої прокуратури.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області