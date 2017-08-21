Прокуратура Київщини повідомила про підозру затриманому за вбивство

Прокуратура Київщини повідомила про підозру затриманому за вбивство

11:00 21.08.2017
Прокуратура Київщини повідомила про підозру затриманому за вбивство

Установлено, що двоє чоловіків перебували в лісосмузі в Броварському районі, під час спільного вживання алкогольних напоїв, на грунті тривалих неприязних відносин між чоловіками виникла сварка, під час якої 27-річний зловмисник ножем наніс тіслесні ушкодження своєму товаришу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці вчинення злочину.

За процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років.

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі місцевої прокуратури.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.