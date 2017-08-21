На Буковині засуджено водія-винуватця резонансної смертельної ДТП

Прокуратура Чернівецької області готує апеляційну скаргу на рішення Новоселицького районного суду, в частині не позбавлення водія вантажівки, який наприкінці березня спричинив трагічну ДТП у селі Припруття Новоселицького району, права керувати транспортними засобами.

Так, 29 березня 2017 року 34-річний житель міста Дніпро не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та здійснив наїзд двох жителів Кам’янця-Подільського, які в той час ремонтували свій несправний автомобіль.

В результаті вказаної дорожньо-транспортної пригоди 33-річний потерпілий отримав струс головного мозку, а от 44-річна жінка від отриманих травм померла.

За скоєне Новоселицький районний суд засудив обвинуваченого до 5 років позбавлення волі без позбавлення права керувати транспортними засобами. На підставі ст.75 КК України його звільнено від відбування основного покарання з випробуванням на 3 роки.

Прокуратура вважає, що за дане правопорушення чоловіка потрібно позбавити права керувати автомобілем, тому свою позицію відстоюватиме у суді апеляційної інстанції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області