На Львівщині судитимуть медика, з вини якого померла людина

За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду кримінальне провадження щодо лікаря-кардіолога однієї із районних лікарень Львівщини.

Медика підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого).

Нагадаємо, що у січні 2015 року, 54-річний місцевий мешканець з перенесеним раніше інфарктом міокарда доставлений у лікарню та попри наявні симптоми рецидиву хвороби медик не зміг її діагностувати.

Відтак, пацієнту призначено неналежне лікування, яке призвело до різкого погіршення стану його здоров’я. Дорогою до лікувального закладу м. Львова чоловік помер.

Медичному працівнику загрожує до 2 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області