Житель Буковини довів пасинка до замаху на самогубство, - прокуратура

Відділом ювенальної юстиції прокуратури Чернівецької області скеровано до суду обвинувальний акт відносно 35-річного буковинця, який обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 120 КК України (доведення особи до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, систематичного приниження її людської гідності, вчинене щодо неповнолітнього).

Встановлено, що обвинувачений проживав з жінкою, у якої був неповнолітній син від першого шлюбу. Стосунки між чоловіком та пасинком не склалися з самого початку. Хлопчик постійно чув на свою адресу тільки образи та нецензурну лайку, отримував ляпаси. Вітчим жорстоко поводився з підлітком, що виражалось у неодноразовому нанесенні побоїв та тілесних ушкоджень, які завдавали дитині фізичних та психічних страждань. Все це тривало з 2009 року і, звісно, психіка дитини не витримала постійних принижень.

9 квітня 2017 року, після чергової порції знущань нетверезого вітчима, хлопець намагався покінчити життя самогубством через повішання.

На щастя бабуся вчасно виявила дитину, його вдалось врятувати.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області