Прокуратура розслідує факти жорстокого поводження з утриманими Одеського СІЗО

Прокуратура розслідує факти жорстокого поводження з утриманими Одеського СІЗО

23:00 21.08.2017
Прокуратура розслідує факти жорстокого поводження з утриманими Одеського СІЗО

Співробітниками прокуратури Одещини за участі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Одеській області виявлено факти жорстокого, нелюдського поводження з утриманими у СІЗО

За результатами проведеної перевірки розпочато розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством, діями, які ображають особисту гордість потерпілого).

Тривають першочергові слідчі дії.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області

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