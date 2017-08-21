На Львівщині під час ДТП перекинувся Мерседес, є поранені

На Львівщині під час ДТП перекинувся Мерседес, є поранені

12:00 21.08.2017
На Львівщині під час ДТП перекинувся Мерседес, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні близько 04:00 на автодорозі Львів – Шегині в селі Твіржа, Мостиського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес», 23-річний житель міста Мостиська, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, де транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали троє пасажирів «Мерседеса» – мешканці Мостиського району, віком 23, 20 та 17 років.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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