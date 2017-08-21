На Львівщині під час ДТП перекинувся Мерседес, є поранені
На Львівщині під час ДТП перекинувся Мерседес, є поранені
Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні близько 04:00 на автодорозі Львів – Шегині в селі Твіржа, Мостиського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес», 23-річний житель міста Мостиська, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, де транспортний засіб перекинувся.
Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали троє пасажирів «Мерседеса» – мешканці Мостиського району, віком 23, 20 та 17 років.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області