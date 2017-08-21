Поліція Херсонщини оперативно розкрила криваве вбивство

Поліція Херсонщини оперативно розкрила криваве вбивство

12:20 21.08.2017
Поліція Херсонщини оперативно розкрила криваве вбивство

У чергову частину Голопристанського відділення поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл відбувається сварка, чоловік кличе на допомогу.

Слідчо-оперативна група прибула за викликом та виявила на подвір’ї тіло 61-річного власника будинку зі слідами насильницької смерті. Упродовж години поліцейські встановили особу підозрюваного та затримали його.

Під час бесіди з сусідами поліцейські дізналися, що того дня з двору потерпілого вибігав невідомий чоловік. Люди описали прикмети невідомого. Під час відпрацювання населеного пункту на одній з вулиць селища поліцейські побачили чоловіка, який за описами був схожий на підозрюваного. Його затримали та встановили особу.

Як повідомив начальник сектору карного розшуку Голопристанського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області Дмитро Григораш, затриманим виявився 36-річний найманий працівник потерпілого, раніше судимий за майнові злочини.

Затриманий розповів, що того дня прийшов на роботу напідпитку, через це господар почав його ображати. В ході конфлікту підозрюваний схопив металеву кувалду і наніс потерпілому декілька ударів. В результаті отриманих травм чоловік помер.

Наразі зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" (карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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