У Києві засуджено чоловіка, який погрожував ножем та нацькував пса на людину

Подія сталась у Шевченківському районі столиці. Прогулюючись зі своїм собакою, зловмисник помітив свого товариша, який конфліктував із незнайомцем.

Так, киянин пішов на допомогу знайомому та почав нецензурно лаятися на опонента, а у розпалі сварки нацькував пса на незнайомця та погрожував ножем. Після він ще й кілька разів вдарив чоловіка в обличчя.

Завдяки наданому опису потерпілого правоохоронці затримали хулігана неподалік від місця скоєння злочину. Правоохоронці з’ясували: чоловік у минулому неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки, шахрайства, вимагання та пограбування.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, додавши, що під час конфлікту хотів захистити свого знайомого.

Вироком Шевченківського районного суду міста Києва зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, засуджено до двох років та шести місяців позбавлення волі.

Окрім того, на підставі ст. 70 (Призначення покарання за сукупністю злочинів) приєднано невідбуту частину покарання попереднього вироку, а відтак хуліган проведе наступні три роки та один місяць у в’язниці.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві