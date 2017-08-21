На Хмельниччині під час ДТП трагічно загинув 20 річний молодик

На Хмельниччині під час ДТП трагічно загинув 20 річний молодик

13:00 21.08.2017
На Хмельниччині під час ДТП трагічно загинув 20 річний молодик

Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі у місті Красилів по вулиці Перемоги неподалік магазину «Мрія».

Встановлено, що 21-річний місцевий житель, рухаючись на автомобілі «Audi A4», не обрав безпечної швидкості руху та з’їхав у кювет, після чого автомобіль перекинувся.

Внаслідок ДТП 20-річний пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, перелому кісток основи черепа, рваних ран голови та обличчя, від яких він помер у реанімаційному відділенні Красилівської центральної районної лікарні. Водій автомобіля серйозних травм не отримав.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Наразі у рамках розслідування призначено ряд експертиз, за результатами яких можна буде обґрунтовано говорити про причини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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