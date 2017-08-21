У Львові внаслідок ДТП до лікарні потрапив водій мотоцикла

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 14:30 на вулиці Княгині Ольги у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Fiat Brava» під керуванням 61-річного водія та мотоцикла «Yamaha», яким керував 34-річний львів’янин.

Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження: «закритий перелом лівої малогомілкової кістки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області