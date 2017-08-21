У Львові внаслідок ДТП до лікарні потрапив водій мотоцикла

У Львові внаслідок ДТП до лікарні потрапив водій мотоцикла

16:00 21.08.2017
У Львові внаслідок ДТП до лікарні потрапив водій мотоцикла

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 14:30 на вулиці Княгині Ольги у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Fiat Brava» під керуванням 61-річного водія та мотоцикла «Yamaha», яким керував 34-річний львів’янин.

Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження: «закритий перелом лівої малогомілкової кістки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.