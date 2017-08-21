Ватажка банди, яка нападала на таксистів, судитимуть на Миколаївщині

За процесуального керівництва Миколаївської місцевої прокуратури №1 слідчими Заводського відділу Нацполіції в області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно організатора організованої злочинної групи, яка на території міста Миколаєва вчиняла ряд тяжких та особливо тяжких злочинів.

Установлено, що жителі Івано-Франківської та Миколаївської областей, упродовж травня-липня 2016 року скоювали розбійні напади на водіїв місцевих служб таксі з метою заволодіння грошима, особистим майном і транспортними засобами, що набули суспільного резонансу в регіоні. Розбійні напади вирізнялися зухвалістю та супроводжувалися жорстоким поводженням із потерпілими.

Організував та очолив групу 25-річний мешканець м. Вознесенська, до складу якої окрім нього входило двоє чоловіків, 1993 і 1997 року народження.

У ході досудового розслідування встановлено два епізоди нападів на водіїв таксі членами цієї групи.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини, скоєне з корисливих мотивів за попередньою змовою групи осіб), ч. 2 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 289 (замах на незаконне заволодіння транспортним засобом), ч.1, 2 ст.263 КК (носіння, зберігання холодної та вогнепальної зброї).

На даний час зловмисник перебуває під вартою.

За інкримінованими злочинами законодавством встановлене покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області