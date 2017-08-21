Розповсюджувача порнографії в інтернеті судитимуть на Кіровоградщині

Розповсюджувача порнографії в інтернеті судитимуть на Кіровоградщині

22:30 21.08.2017
Розповсюджувача порнографії в інтернеті судитимуть на Кіровоградщині

Кіровоградська місцева прокуратура спрямувала до суду кримінальне провадження відносно 27-річного мешканця області, який в мережі Інтернет розповсюджував відеоматеріали порнографічного характеру.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт за ч. 4 ст. 301 (зберіганні з метою розповсюдження та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру, що містить ознаки дитячої порнографії) Кримінального кодексу України скеровано на розгляд суду.В ході санкціонованого судом обшуку правоохоронці вилучили у обвинуваченого, комп’ютерну техніку, за допомогою якої здійснювалось розповсюдження протиправного контенту.

Виявлені відеозаписи за висновками експертиз є порнографічними, містять ознаки дитячої порнографії та є ресурсами призначеними для пропагування невпорядкованого статевого життя та розпусти, забороненими до обігу.  

За такі дії чоловіку загрожує відповідальність у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградської області 

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