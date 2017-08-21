Дорослий та двоє дітей жахливо загинули під час пожежі у Херсонській області

Дорослий та двоє дітей жахливо загинули під час пожежі у Херсонській області

14:01 21.08.2017
Дорослий та двоє дітей жахливо загинули під час пожежі у Херсонській області

21 серпня о 04:29 на номер Служби порятунку «101» м. Генічеськ надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у приватному будинку в смт. Риково.

Терміново на місце події було направлене пожежно-рятувальне відділення чергового караулу 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини по охороні Генічеського району.

Пожежа локалізована о 5:15, ліквідована о 6:15 на площі 20 кв.м. У результаті пожежі загинули 33-річний власник власник будинку, 5-річний хлопчик та 6-річна дівчинка.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

На місці пожежі працює спільна слідчо-оперативна група у складі співробітників районних служби ДСНС та поліції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Херсонській області

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