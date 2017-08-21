На Закарпатті під час ДТП розбився та загинув мотоцикліст

На Закарпатті під час ДТП розбився та загинув мотоцикліст

18:00 21.08.2017
На Закарпатті під час ДТП розбився та загинув мотоцикліст

О 16:40, до поліції надійшло повідомлення від фельдшера Нересницької «швидкої» щодо констатації смерті водія мотоцикла.

На місці аварії поліція Дубового встановила, що загиблий – мешканець села Ганичі – помер внаслідок падіння з мотоциклу до потічка. Рухаючись на незареєстрованому мотоциклі, пішохідною зоною через земельну ділянку, чоловік не впорався з керуванням і впав з місточка до потічка.
Від отриманих травм водій помер на місці надзвичайної ситуації.

Мотоцикл доставлено на спецмайданчик Дубівського відділення поліції Тячівського відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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