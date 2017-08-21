На Львівщині нетверезий водій ледь вижив після створеної ДТП

Дорожньо-транспортна сталась на автодорозі «Сокаль-Червоноград». Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Кадді», 33-річний мешканець Червонограда, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

Лікарі діагностували у чоловіка «закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки та алкогольне сп’яніння», а у його пасажира, 31-річного червоноградця, «закриту черепно-мозкову травму та вивих стегна».

Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області