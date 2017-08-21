На Львівщині нетверезий водій ледь вижив після створеної ДТП

На Львівщині нетверезий водій ледь вижив після створеної ДТП

22:02 21.08.2017
На Львівщині нетверезий водій ледь вижив після створеної ДТП

Дорожньо-транспортна сталась на автодорозі «Сокаль-Червоноград». Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Кадді», 33-річний мешканець Червонограда, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

Лікарі діагностували у чоловіка «закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки та алкогольне сп’яніння», а у його пасажира, 31-річного червоноградця, «закриту черепно-мозкову травму та вивих стегна».

Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.