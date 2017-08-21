СБУ перекрила поставки з РФ неякісних комплектуючих для протезів бійців АТО

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту економіки СБ України спільно з прокуратурою перекрили канал поставок до нашої країни неякісних комплектуючих для протезування, зокрема бійців антитерористичної операції.

Правоохоронці встановили, що приватна структура з 2014 року закуповує у російського постачальника колінні суглоби, вузли та модулі для протезування. Ініційована СБ України перевірка встановила, що завезена з РФ продукція не відповідає вимогам державних стандартів якості.

Співробітники спецслужби задокументували, що ділки реалізовували комплектуючі кільком державним структурам, які спеціалізуються на виготовленні протезів. За висновками експертів, використання неякісних комплектуючих могло створити загрозу здоров’ю пацієнтів, більшість з яких є учасниками антитерористичної операції.

Під час обшуків у складських, виробничих та офісних приміщеннях постачальника правоохоронці вилучили комплектуючі колінних протезів виробництва РФ, бухгалтерську документацію, копії сертифікатів, калькуляцію собівартості протезів, які виготовленні з неякісних комплектуючих. Оперативники СБУ також виявили чорнові записи керівника та головного бухгалтера, виписки з банківських рахунків та інші документальні матеріали, які доводять свідому закупівлю та реалізацію ділками невідповідної продукції для протезування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до шести років.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ