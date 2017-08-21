В аеропорту «Бориспіль» затримано підозрюваного у сексуальній експлуатації дітей

В аеропорту «Бориспіль» затримано підозрюваного у сексуальній експлуатації дітей

21:30 21.08.2017
В аеропорту «Бориспіль» затримано підозрюваного у сексуальній експлуатації дітей
Сьогодні зранку, в міжнародному аеропорту «Бориспіль» співробітники прикордонного відомства виявили злочинця, який знаходився у міжнародному розшуку за сексуальну експлуатацію дітей.

Під час паспортного контролю пасажирів рейсу «Мінськ-Київ» на громадянина Китаю спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалося згодом, дану особу з серпня 2011 року розшукують правоохоронні органи Румунії за дитячу порнографію та сексуальну експлуатацію дітей.

По даному факту поінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Києві. Виявлену особу встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції.

Варто зазначити, що з початку року за базою даних Інтерполу співробітники Держприкордонслужби затримали майже 1520 осіб, які  перебували у міжнародному розшуку.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України

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