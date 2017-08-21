Київська поліція затримала чоловіка за смертельне побиття жінки

Близько 05:40 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що на вулиці Новоукраїнській лежить жінка у крові. Правоохоронці повідомили лікарям і виїхали за викликом.

Слідчо-оперативна група обстежила місце події, опитала можливих свідків та очевидців, вилучила речові докази. Потерпілу, яка була без свідомості, госпіталізували.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Згодом поліцейські встановили, що потерпіла – 49-річна уродженка Кіровоградської області, у столиці не мала постійного місця мешкання. Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці дізналися, що напередодні ввечері жінка вживала алкогольні напої зі своїм співмешканцем – теж особою без певного місця проживання, 29-річним уродженцем іншої держави. За попередньою інформацією, чоловік приревнував свою подругу, побив і познущався. Побиту жінку у крові і без тями залишив на вулиці.

Начальник Шевченківського управління поліції Герман Приступа розповів:

«Спочатку чоловік розповідав, що після вживання алкоголю нічого не пам’ятає, але перед безапеляційністю доказової бази зізнався у скоєному. Його затримали у рамках ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці проводять слідчі дії задля належного документування злочину».

За життя потерпілої, у якої були множинні травми, лікарі боролися більше доби, але жінка померла. У зв’язку із цим слідчі внесли зміни до кваліфікації події: кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 121 (Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що затриманий раніше судимий за крадіжку, звільнився із місць позбавлення волі у 2015 році. Нині йому загрожує до десяти років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві