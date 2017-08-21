На Львівщині зловмисники прострелили ногу 18-річному хлопцю

На Львівщині зловмисники прострелили ногу 18-річному хлопцю

21:00 21.08.2017
На Львівщині зловмисники прострелили ногу 18-річному хлопцю

У Пустомитівське відділення поліції звернулася 36-річна жителька одного із сіл району.

Вона повідомила, що у лісопосадці неподалік залізничної станції невідомі особи вчинили хуліганські дії щодо її 18-річного племінника.

За словами жінки, вони спочатку застосували газовий балончик, а потім з невідомої зброї зробили два постріли юнакові у ногу.

Потерпілий отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований з проникаючими пораненнями передньої третини правої гомілки та правого стегна.

Правоохоронці встановили, що до правопорушення причетні троє зловмисників, один з яких – 19-річний львів’янин. Наразі з’ясовуються обставини події, проводяться необхідні слідчі дії.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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