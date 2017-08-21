Жительці Львівщини повідомлено про підозру за спробу торгівлі людьми
Жительці Львівщини повідомлено про підозру за спробу торгівлі людьми
За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, працівниками ГУ Нацполіції, при оперативному супроводі працівників Управління боротьби зі злочинами, затримано мешканку Львівщини, яка у змові із громадянами Туреччини вербувала жінок, що опинились у тяжких сімейних обставинах, та намагалась переправити за кордон для подальшої сексуальної експлуатації.
Зокрема, встановлено, що переселенка зі Сходу не маючи власного дому, роботи та коштів на прожиття, у період липня-серпня 2017 року таки була завербована.
З’ясувалось, що іноземці вже оплатили послуги перельоту в Туреччину, а саму жінку зловмисниця супроводжувала аж до аеропорту «Львів», де при спробі вильоту її затримали працівники поліції 18 серпня.
На даний час вказаній особі вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинена за попередньою змовою групою осіб) та готується клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За вчинене зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області