На Хмельниччини затримано двох громадян за підозрою у торгівлі людьми

Правоохоронними органами Хмельницької області проводиться цілеспрямована робота з попередження, виявлення та викриття фактів торгівлі людьми.

Зокрема, під процесуальним керівництвом прокуратури області слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми, вчинена за попередньою змовою групою осіб), ч.2 ст.189 (вимагання вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

За наслідками проведеної спецоперації слідчими слідчого управління у співпраці із співробітниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в області задокументовано факт торгівлі людиною з метою трудової експлуатації.

Встановлено, що двоє осіб, бажаючи безпідставно збагатитись, попередньо домовившись між собою, примусили свою знайому упродовж певного строку працювати у Республіці Польща, а зароблені нею кошти незаконно звертати на свою користь.

Знаючи про уразливий соціальний стан дівчини – відсутність стабільного заробітку та хворобу матері, зловмисники створили умови матеріальної залежності від них, вимагаючи повернення їм неіснуючого боргу в сумі 40 тис. грн.

Коли потерпіла була у повному розпачі, чоловіки шляхом вербування змусили її виїхати на роботу до іншої країни. З цією метою вони оформили для неї документи для виїзду за кордон. При цьому, з метою контролювання та подальшого тиску на особу її документи та засоби зв’язку у неї відібрали.

В подальшому при проходженні паспортного контролю під час перетину пункту пропуску «Ягодин» у Волинській області одного із зловмисників, який супроводжував потерпілу, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Того ж дня іншого співучасника затримано на території Хмельниччини.

У ході проведених особистих обшуків та обшуків за місцем проживання підозрюваних виявлено та вилучено документи потерпілої, боргову розписку останньої та інші речові докази.

Наразі затриманим особам оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 149 та ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України.

На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір доказів винуватості вказаних осіб.

Також, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області