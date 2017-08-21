На Донеччині рятувальники звільнили руку дитинки, що застрягла в електром’ясорубці

На Донеччині рятувальники звільнили руку дитинки, що застрягла в електром’ясорубці

15:40 21.08.2017
На Донеччині рятувальники звільнили руку дитинки, що застрягла в електром’ясорубці

На телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового міської лікарні м. Добропілля Донецької області про те, що дворічна дитина випадково засунула руку у працюючу електром’ясорубку, потрібна допомога рятувальників.

До місця події було спрямоване чергове відділення 19-го Державного пожежно-рятувального загону.

По прибуттю рятувальники за допомогою кутошліфувальної машини вирізали дюралеву частину корпусу електром’ясорубки, вийняли шнек, тим самим деблокувавши руку дитини з горловини м’ясорубки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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