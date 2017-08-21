У Києві рятувальники зняли людину з аварійних пожежних сходів будинку

У Києві рятувальники зняли людину з аварійних пожежних сходів будинку

16:40 21.08.2017
У Києві рятувальники зняли людину з аварійних пожежних сходів будинку

21 серпня о 04:42 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві, від правоохоронних органів, надійшло повідомлення про те, що по Кловському Узвозу, 14/24, на пожежних сходах застряг чоловік.

На місце події прибули рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, у 5-поверховому житловому будинку між 3 та 4 поверхами застряг чоловік. За допомогою автодрабини бійці обережно дістали чоловіка та передали його працівникам медичної служби. 

Обставини події встановлюються правоохоронними органами.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві

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